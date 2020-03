Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Zeugenaufruf nach Fahrradiebstählen

Hildesheim (ots)

Alfeld - Die Polizei Alfeld hat im Rahmen der Ermittlungen wegen Fahrraddiebstählen am Bahnhof Alfeld dort mehrere aufgebrochene Fahrradschlösser gefunden. Zudem wurde ein schwarzes Mountainbike, Aufschrift GT, sichergestellt, das dem Eigentümer noch nicht zugeordnet werden konnte. Sollte jemand sein Fahrrad oder Schloss wiedererkennen, wird gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld, Tel. 05181/9116-0, in Verbindung zu setzen.

