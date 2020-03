Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Mittwoch, den 04.03.2020, gegen 13:10 Uhr, einen Verkehrsunfall und entfernte sich daraufhin unerkannt von der Unfallstelle. Auf der ohnehin schon schmalen Kreisstraße 323, zwischen den Ortschaften Irmenseul und Woltershausen, fuhr der unbekannte Fahrzeugführer nicht möglichst weit am rechten Fahrbahnrand. Dies wurde einem entgegenkommenden Bus, eines Lamspringer Reiseunternehmens, zum Verhängnis. Beide Fahrzeuge berührten sich mit den jeweiligen Außenspiegeln, wobei der Spiegel des Busses beschädigt (Schadenshöhe ca. 500 Euro) wurde. Anschließend fuhr der Flüchtige in Richtung Woltershausen davon. Der 31-jährige Busfahrer konnte noch erkennen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellen Pritschenwagen mit einem rot-orangenen Emblem, ähnlich wie Flammen, an der Karosserie gehandelt hatte. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem auffälligen unfallverursachen Fahrzeug geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063-9010, zu melden (Lö).

