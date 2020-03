PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 02.03.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sportwagen gestohlen, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, 02.03.2020 gg. 00.40 Uhr

(pa)Etwa 140.000 Euro beträgt der Wert eines Pkw, der in der Nacht zum Montag in Königstein entwendet wurde. Der kreidefarbene Porsche - Modell "911 Carrera 4 GTS" - stand zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Wiesbadener Straße in einer Garageneinfahrt. Gegen 00.40 Uhr konnte der Besitzer noch hören, wie der Wagen gestartet und damit weggefahren wurde. Den Autodieben gelang es jedoch, rechtzeitig zu flüchten und der polizeilichen Fahndung zu entgehen. Auf dem Fahrzeug waren zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-XY 991" angebracht. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher kommen durch gekipptes Fenster, Friedrichsdorf, Seulberg, Krokusweg, 29.02.2020, 14.00 Uhr bis 22.05 Uhr

(pa)Am Samstag ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg ein Wohnungseinbruch. Zwischen 14.00 Uhr nachmittags und 22.05 Uhr am Abend machten sich die Täter zunutze, dass ein Fenster der Erdgeschosswohnung des im Krokusweg gelegenen Hauses in Kippstellung befand. Sie öffneten das Fenster und stiegen in die Wohnräume ein, die sie nach Geld und Wertgegenständen durchsuchten. Mit Bargeld, Schmuck und Parfums im Gesamtwert von einigen Tausend Euro verließen sie den Tatort unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter (06171) 6240 - 0 entgegen.

3. Einbruch am Wochenende, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Adelhartstraße, 29.02.2020, 10.00 Uhr bis 01.03.2020, 09.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes geriet in Bad Homburg Ober-Eschbach ein Einfamilienhaus ins Visier von Einbrechern. Durch das Aufhebeln einer Fenstertür verschafften sich die Kriminellen zwischen Samstag, 10.00 Uhr und Sonntag, 09.00 Uhr Zugang in das in der Adelhartstraße gelegene Haus, in dem sie mehrere Zimmer nach potenzieller Beute durchsuchten. Nähere Informationen zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei bislang noch nicht vor. Der Sachschaden, den die Unbekannten durch das gewaltsame Eindringen verursachten, wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Nummernschilder entwendet, Usingen, Obergasse, 28.02.2020, 23.00 Uhr bis 29.02.2020, 13.00 Uhr

(pa)Von Freitag auf Samstag wurden in der Usinger Obergasse Kennzeichenschilder von zwei geparkten Pkw gestohlen. Die Fahrzeuge - ein Audi A6 und ein VW Golf - waren auf dem Parkplatz des Prinzenpalais (altes Kreishaus) abgestellt, als jemand an beiden jeweils das hintere Nummernschild abmontierte und entwendete. Die Schilder waren geprägt mit den amtlichen Kennzeichen "HG-MA 236" und "HG-D 458". Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208 - 0 zu melden.

5. Einbrecher am Hühnerstall, Oberursel, Oberurseler Straße, 27.02.2020, 19.00 Uhr bis 28.02.2020, 10.00 Uhr

(pa)Erfolglos waren Ende der vergangenen Woche Hühnerdiebe in Oberursel. Im Zeitraum von Donnerstag, 19.00 Uhr bis Freitag, 10.00 Uhr versuchten die Täter auf dem in der Oberurseler Straße gelegenen Gelände eines Geflügelzuchtvereins, die Tür eines Hühnerstalles aufzuhebeln. Dies zeigte nicht die gewünschte Wirkung, woraufhin die Unbekannten eine Fensterscheibe zerstörten. Ob sie letztendlich ins Innere einstiegen, ist unklar. Gestohlen wurde jedoch nichts. Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

