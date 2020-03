PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus im Zeitraum Freitag, 28.02.2020 bis Sonntag, 01.03.2020, 09:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Oberursel

Straftaten: Sachbeschädigung

61440 Oberursel, Mainstraße Donnerstag, 20.02.2020, 08:20 Uhr - Freitag, 21.02.2020, 13:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter platzierte an der Abstellörtlichkeit des Pkw der Geschädigten vermutlich mehrere Schrauben. Die Schrauben befanden sich später im Reifenprofil des Pkw der Geschädigten.

Beobachtungen die Hinweise auf einen möglichen Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Oberursel, Pfingstweidestraße Zwischen Freitag, 28.02.2020, 18:00 Uhr und Samstag, 29.02.2020, 07:45 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses, kletterten dort an einem Schaukelgerüst bis ins 1. Obergeschoss hoch und hebelten am dortigen Badfenster. Die Badfensterscheibe wurde hierdurch beschädigt. Es gelang dem/den Täter/n jedoch nicht sich Zutritt zur Wohnung des Geschädigten zu verschaffen. Diese brachen schließlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen

Versuchter Einbruchsdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung

Oberursel-Oberstedten, Hauptstraße Samstag, 29.02.2020, 19:00 Uhr

Unbekannte hebelten mit einem geeigneten Hebelwerkzeug die Balkontür des Geschädigten auf. Als diese anschließend in die Wohnung eindringen wollten, wurden sie durch den nach Hause kommenden Geschädigten gestört. Der/die Täter brachen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen

Verkehrsdelikt:

Verkehrsunfallflucht

61440 Oberursel, Dillstraße Donnerstag, 27.02.2020, 23:30 Uhr - Freitag, 28.02.2020, 12:30 Uhr

Der Unfallverursacher befuhr die Dillstraße in Oberursel aus Richtung Dornbachstraße in Richtung Hohemarkstraße. Hierbei beschädigte er im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten VW Polo (Sachschaden: ca. 100,-EUR). Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Beobachtungen die Hinweise auf den Verursacher geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

61250 Usingen/Merzhausen, Muffgasse Freitag, 28.02.2020, 22:00 Uhr bis Samstag, 29.02.2020, 10:45 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in der Muffgasse in Usingen / Merzhausen zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW Transporter. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten das im öffentlichen Straßenverkehr ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug mit einem spitzen Gegentand an drei Fahrzeugseiten und entfernten sich im Anschluss daran in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt.

Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 - 92080 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

61389 Schmitten/Oberreiffenberg, Limesstraße Donnerstag, 27.02.2020, 17:00 Uhr bis Freitag, 28.02.2020, 08:10 Uhr.

Zur o.g. Zeit kam es im Bereich der Skipiste bei dem Naturpark Hotel Weilquelle in Schmitten / Oberreifenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem unbekannten Fahrzeug in das Seil des Skiliftes und beschädigte dieses erheblich. Das Seil blieb am Fahrzeug hängen. Der Fahrzeugführer fuhr allem Anschein nach in Richtung der Limesstraße und beschädigte dabei mit dem hinterhergezogenen Seil die dortige Holzhütte. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 5.000,- Euro geschätzt.

Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 - 92080 entgegen.

