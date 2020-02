PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeistation Bad Homburg vom 26.02.2020, 18:45 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schwerverletzte Person bei Baumfällarbeiten Unfallort: Bad Homburg, Frölingstraße Unfallzeit: Mittwoch, 26.02.2020, 16:22 Uhr

(LQ) Ein beauftragtes Unternehmen führte zum Zeitpunkt des Vorfalles auf einem abgesperrten Privatgelände Baumfällarbeiten durch. Einer 60-jährigen Frau missfiel das Vorhaben, worauf sie den abgesperrten Bereich in dem Moment betrat, als ein bereits abgeschnittener, ca. 20 Meter hoher Nadelbaum abgelegt wurde. Dieser hing, von einem Greifarm ordnungsgemäß gehalten, freischwebend an einem Kran. Den Warnrufen eines Sicherungspostens kam die Frau zu spät nach und wurde von der Spitze des fallenden Baumes getroffen. Hierbei zog sie sich mehrere Knochenbrüche zu und wurde in die Unfallklinik Frankfurt verlegt. Lebensgefahr bestand nach Einlassung des Arztes vor Ort nicht.

