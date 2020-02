PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 24.02.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher werden gestört, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Heinrich-von-Kleist-Straße, 21.02.2020, gg. 20.00 Uhr

(pa)Am Freitagabend flüchteten Wohnungseinbrecher in Kirdorf, als der Hausbewohner heimkehrte. Die Täter waren am Abend durch gewaltsames Öffnen einer Balkontür in das in der Heinrich-von-Kleist-Straße gelegene Einfamilienhaus eingedrungen und wohl gerade dabei gewesen, die Räume nach Wertsachen zu durchsuchen, als der Bewohner nach Hause kam. Die Täter bemerkten dies und ergriffen die Flucht in den Hardtwald. Beschrieben wurden die zwei Männer als circa 25 Jahre alt, mit hellen Jacken, dunklen Hosen und hellen Basecaps bekleidet. Einer sei kräftig, der andere schlank gewesen. Der Kräftige habe einen Vollbart gehabt. Ob das Duo etwas entwendete, ist bislang noch unklar. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

2. Weiterer Einbruch in Neu-Anspach, Neu-Anspach, Anspach, Feldbergstraße, 23.02.2020, gg. 18.50 Uhr

(pa)Am Sonntagabend bemerkte in der Anspacher Feldbergstraße ein aufmerksamer Anwohner zwei verdächtige Personen, die sich von einem Nachbargrundstück entfernten. Der Zeuge rief die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Männern verlief jedoch ergebnislos. Am Haus des Nachbarn konnte dann ein Einbruch festgestellt werden. Augenscheinlich waren die Männer zuvor durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Einfamilienhaus gelangt. Dieses hatten sie durchsucht und Bargeld sowie mehrere Parfums im Gesamtwert von rund 1.000 Euro entwendet. Beschrieben wurden die Männer als dunkel gekleidet mit Kapuzen über dem Kopf. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 6240 - 0 bei Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Einbruch durch Balkontür, Glashütten, Waldstraße, 21.02.2020, 11.30 Uhr bis 22.02.2020, 11.30 Uhr

(pa)Von Freitag- auf Samstagmittag brachen Unbekannte in Glashütten in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter begaben sich auf die rückwärtig gelegene Seite des in der Waldstraße befindlichen Wohnhauses und dort auf einen Balkon. Die Balkontür hebelten die Unbekannten gewaltsam auf, um anschließend diverse Räume nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Zum Stehlgut liegen bislang noch keine genauen Informationen vor. Der Schaden, den die Täter anrichteten, wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Einbrecher zweimal erfolglos, Friedrichdorf, Bornstraße (Seulberg) / Weinstraße (Burgholzhausen), 21.02.2020 / 22.02.2020

(pa)In den vergangenen Tagen scheiterten in Friedrichsdorf Einbrecher gleich in zwei Fällen. Am Freitag zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr versuchten Unbekannte in Seulberg ohne Erfolg die Haustür eines in der Bornstraße gelegenen Einfamilienhauses aufzuhebeln. Sie verursachten lediglich etwa 150 Euro Sachschaden. Der zweite Einbruchsversuch ereignete sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr in der Weinstraße in Burgholzhausen. Dort schafften es die Täter zwar, das Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, als sie jedoch hierdurch in das Haus einstiegen, schlug die Alarmanlage an. Dies veranlasste die Einbrecher zu einer sofortigen Flucht, sodass es auch in diesem Fall bei einem Sachschaden blieb, der auf circa 250 Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise werden von der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

5. Zusammenstoß mit Streifenwagen, Oberursel, Nassauer Straße / Feldbergstraße, 23.02.2020, gg. 14.50 Uhr

(pa)Am Sonntag kam es in Oberursel im Rahmen einer Einsatzfahrt zu einer Kollision zwischen einem Streifenwagen der Polizei und dem Pkw einer 39-Jährigen. Die Polizeistreife befuhr gegen 14.50 Uhr die Nassauer Straße in Richtung Bad Homburg. Aufgrund eines dringlichen Einsatzes waren Martinshorn und Blaulicht eingeschaltet. Beides bemerkte eine 39-Jährige Audi-Fahrerin augenscheinlich nicht, als der Streifenwagen die Kreuzung Feldbergstraße bei Rotlicht überquerte. Die Frau, die bei Grünlicht aus der Feldbergstraße nach links in die Nassauer Straße abbiegen wollte, setzte ihre Fahrt fort, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam, die in der Folge erheblich beschädigt wurden. Die Fahrerin des Streifenwagens sowie ihre Streifenpartnerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 39-Jährige Audi-Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle bestätigte den Verdacht. Sie zeigte einen Wert von über 1,6 Promille. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf über 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell