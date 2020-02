PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldungen der Polizeidirektion Hochtaunus vom Dienstag, 25.02.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Tankstelle - Bargeld und Zigaretten gestohlen, Glashütten, Limburger Straße, Dienstag, 25.02.2020, 01:13 Uhr

(jn)Um kurz nach 01:00 Uhr sind zwei bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Glashütten eingebrochen und haben einen Gesamtschaden in Höhe von einigen Tausend Euro verursacht. Zunächst näherte sich das maskierte Duo der Tankstelle in der Limburger Straße, wo sie dann die gläserne Eingangstür mit einem Schlagwerkzeug einschlugen und den Verkaufsraum betraten. Hier nahmen die Einbrecher dann Zigaretten sowie Bargeld an sich und flüchteten Richtung stadteinwärts. Der gesamte Beute- und Sachschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Dank vorliegenden Videoaufnahmen kann zu den Tätern folgende Personenbeschreibung angegeben werden:

1. Täter: Ca. 1,80 Meter groß, kräftige Figur, blaue Jeans, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, dunkle Lederjacke, weißes Oberteil, mit Strumpfmaske maskiert

2. Täter: Ca. 1,80 Meter groß, kräftige Figur, dunkle Hose, dunkle Jacke, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, weißes Oberteil, maskiert mit einer Strumpfmaske, trug ein Bettlaken

Das Fachkommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

2. Politische Schmierereien auf Autogelände, Kronberg im Taunus, Am Auernberg, Freitag, 21.02.2020, 18:30 Uhr bis Montag, 24.02.2020, 08:00 Uhr

(jn)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte mehrere Farbschmierereien, teilweise mit politischem Hintergrund, auf dem Gelände eines Autohändlers in Kronberg hinterlassen. Die Tat muss sich den Angaben des Geschädigten zufolge zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr und Montagmorgen, 08:00 Uhr in der Straße "Am Auernberg" ereignet haben. Demnach beschmierten der oder die Täter eine Glasscheibe des Gebäudes, Firmenschilder sowie dortige Verkehrsschilder teilweise mit rechtsmotivierten Symbolen. Wie hoch die Kosten für die Entfernung sind, steht derzeit noch nicht fest.

Der regionale Staatsschutz der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

3. Mehrere Autofahrer berauscht unterwegs, Bad Homburg v. d. Höhe, Usingen, Montag, 24.02.2020

(jn)Bei Kontrollen der Polizeidirektion Hochtaunus sind am Montag mehrere Autofahrer angetroffen worden, die im Verdacht stehen, ihre Kraftfahrzeuge unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Zwei Männer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Bereits gegen 18:00 Uhr überprüften die Beamten in der Ober-Eschbacher Straße im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach einen 27-jährigen Autofahrer aus dem Wetteraukreis, der weder nüchtern war noch einen Führerschein nachweisen konnte. Einem Drogentest folgend hatte der 27-Jährige zuvor Kokain konsumiert. Ein 28-jähriger aus Neu-Anspach räumte um 22:00 Uhr im Verlauf einer Kontrolle auf der Hohemarkstraße in Bad Homburg ein, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Zudem wurden bei ihm Drogen aufgefunden und sichergestellt. Ein weiterer Autofahrer wurde um 22:35 Uhr im Bereich Hohemarkstraße / Saalburgstraße in Bad Homburg kontrolliert. Einem vorläufigen Atemalkoholtest zufolge hatte der 32-jährige Audi-Fahrer aus Brandenburg 1,2 Promille intus. Gleichsam wie die zwei 27- und 28-jährigen Autofahrer, wurde er für eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit zur Wache genommen. Auch gegen einen 56-jährigen Mann aus Usingen ermittelt die Polizei. Er war um 23:30 Uhr in der Usinger Obergasse am Steuer eines Pkw angetroffen worden, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

4. Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht, Friedrichsdorf, Köppern, Otto-Hahn-Straße, Montag, 24.02.2020, 18:10 Uhr

(jn)Unter erheblichem Alkoholeinfluss hat ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt am Montagabend einen Unfall verursacht und dabei einen Gesamtschaden in Höhe von einigen Tausend Euro verursacht. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr der Frankfurter um 18:10 Uhr die Otto-Hahn-Straße aus Richtung "Im Hahnereck" und verlor auf Höhe der Hausnummer 30 die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Außerdem zeigte sich während der Unfallaufnahme, dass der 24-Jährige nicht mehr ganz nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, was eine Blutentnahme und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens zur Folge hatte.

