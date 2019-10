Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressebericht der PI Zweibrücken vom 01.10.2019

Zweibrücken (ots)

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 01.10.2019

Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 30.09.2019 zwischen 09:35 Uhr und 10:00 Uhr wurde ein grauer VW Touran, der auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der ersten Reihe neben dem Campingzelt abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 800 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

Zweibrücken - Verkehrsunfall auf der BAB 8

Am 01.10.2019 kam es gegen 07:21 Uhr auf der Bundesautobahn 8 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken - Ixheim und Zweibrücken - Mitte in Fahrtrichtung Saarland zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen verlor ein Sattelzug aufgrund eines technischen Defektes seinen Auflieger, welcher leicht mit der Leitplanke kollidierte und im einspurigen Baustellenbereich zum Stehen kam. Hierbei kam es glücklicherweise lediglich zu einem leichten Sachschaden an dem Auflieger und der Leitplanke. Aufgrund des Unfalles und der damit verbundenen Bergungsmaßnahmen war die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Saarland für knapp drei Stunden vollständig gesperrt. Hierbei kam es zu einem Rückstau von circa fünf Kilometer.

Dellfeld - Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum vom 29.09.2019, 21:30 Uhr und 30.09.2019, 07:45 Uhr kam es in Dellfeld zu einem Einbruchsdiebstahl in den Fachbetrieb für Garten und Forstgeräte "Gesßner BdbR". Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf um in dieses zu gelangen. Nachdem die Täter in den Verkaufsraum gelangten, konnten diese diverse Garten- und Forstgeräte im Wert von 45.000 EUR entwenden. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

