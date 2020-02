PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 28.02.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Gartenhütte eingedrungen, Bad Homburg vor der Höhe, Kirdorf, Stedter Weg, 20.02.2020 bis 26.02.2020

(pa)Im Verlauf der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Kirdorf in ein Gartenhaus ein. Hierzu brachen sie zunächst das Tor zu dem im Stedter Weg gelegenen Gartengrundstück auf, um anschließend ein Fenster der Gartenhütte einzuwerfen. Die Täter gelangten hierdurch ins Innere der Hütte, aus dem sie aber augenscheinlich nichts entwendeten. Der Sachschaden beträgt jedoch rund 1.000 Euro. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt in diesem Fall und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Fußgänger angefahren - Unfallflucht, Oberursel, Oberstedten, Niederstedter Weg, 27.02.2020, gg. 13.50 Uhr

(pa)Am Donnerstag wurde in Oberursel Oberstedten ein Fußgänger von einem Pkw angefahren. Der 68-jährige Mann aus Niddatal befand sich gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Niederstedter Weg, als er von einem ausparkenden Pkw erfasst und dabei leicht verletzt wurde. Die Person am Steuer des Wagens fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der 68-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Zum Fahrzeug des oder der Verantwortlichen liegen keine näheren Hinweise vor. Die Polizeistation Oberursel ermittelt und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

3. Unfall nach Ausweichmanöver - Zeugen gesucht, Königstein im Taunus, Limburger Straße, 27.02.2020, gg. 17.50 Uhr

(pa)Am Donnerstag kollidierte in Königstein ein Audi mit einer Verkehrsampel. Der 31-jährige Fahrer des Audi A4 befuhr gegen 17.50 Uhr die Limburger Straße (B8) stadteinwärts, als an der Verkehrsampel in Höhe eines Supermarktes ein Lkw vom Parkplatz des Marktes nach rechts auf die Limburger Straße in Richtung Stadtmitte einfuhr. Dabei zeigte die Ampel nach Angaben des Audi-Fahrers für ihn grün und entsprechend rot für den Lkw. Um eine Kollision mit dem plötzlich vor ihm einbiegenden Lkw zu verhindern, wich der 31-Jährige nach rechts aus. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Ampelmast. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerkannt fort. Daher bittet nun die Polizeistation Königstein Personen, die Zeugen des Geschehens waren, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

4. Vorfahrt missachtet, Wehrheim, Bahnhofstraße, 27.02.2020, gg. 15.20 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag kam es in der Wehrheimer Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge drei Personen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ortskern, als aus der Odenwaldstraße eine 68-Jährige mit einem Audi in die Bahnhofstraße einfuhr. Die Frau missachtete dabei die Vorfahrt des 83-Jährigen. Die Front des Audi prallte gegen die Fahrerseite des Mercedes. Die 68-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ihre Beifahrerin sowie ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kleinkind brachte der Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

5. Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern - Polizei sucht Zeugen, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Mainzer Straße, 15.02.2020, gg. 10.10 Uhr

(pa)Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg sucht Zeugen eines Geschehens, das sich bereits am Samstag, dem 15.02.2020 in Friedrichsdorf Burgholzhausen ereignete. Gegen 10.10 Uhr gerieten auf der Landesstraße 3057 zwei Verkehrsteilnehmer aufgrund der jeweiligen Fahrweise des anderen in Streit. Im Bereich der Altglassammelstelle am Ortseingang von Burgholzhausen trafen der Mann und die Frau schließlich aufeinander. Im Verlauf des Streitgespräches soll es zu einer Beleidigung sowie zu einer Körperverletzung gekommen sein. Es werden nun Zeugen des Geschehens gesucht. Ein Spaziergänger mit Hund soll kurz zur Situation hinzugekommen sein und den Vorfall wohl auch beobachtet haben. Er wird beschrieben als etwa 70 Jahre alt mit grauer Kurzhaarfrisur und dicker schwarzer Brille. Sein Hund sei mittelgroß und schwarz gewesen mit spitzer Schnauze und kurzem Fell. Insbesondere dieser Zeuge wird gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 bei der Polizei in Bad Homburg zu melden.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Schmitten, Kanonenstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

