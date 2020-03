Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in 31028 Gronau (Leine) OT Brüggen. Zeugenaufruf.

Hildesheim (ots)

(bue): Am Abend des 05.03.2020 dringt im Zeitraum von ca. 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Lange Straße" in Brüggen ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Ebenso ist noch unklar, ob der Täter aus dem Haus etwas entwendet hat. Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten, dass sie sich bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 melden.

