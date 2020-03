Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Imbisswagen brennt auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes

Bremerhaven (ots)

Der IRLS Unterweser wurde um 21:28 Feuerschein an einem Imbisswagen mit den Maßen ca. 4,5 X 2,20 Meter auf dem Parkplatz des Verbrauchermarkt an der Elbestrasse in Bremerhaven durch Passanten gemeldet. Beim Eintreffen des Löschzuges wurden Flammen im außen und innen Bereich des Imbisswagen erkannt. Das Feuer im Außenbereich wurde durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Nachdem darauffolgenden öffnen des Innenbereiches wurde die Brandbekämpfung im Innenbereich aufgenommen. Nach den abschließenden Löscharbeiten, an denen 12 Beamte beteiligt waren, wurde der Imbisswagen durch den Elektroversorger stromlos geschaltet. Es kamen keine Personen zu schaden. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Der Einsatz war um 22:50 beendet.

