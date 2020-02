Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der BAB-27

Bremerhaven (ots)

Der Feuerwehr- & Rettungsleitstelle wurde gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der BAB-27 Höhe der AS-Debstedt gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich folgende Situation dar. Es kam zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. Glücklicherweise war keine Person eingeklemmt. Die 3 betroffenen Personen wurden bereits durch den Rettungsdienst betreut und im späteren Verlauf in Bremerhavener Krankenhäuser transportiert. Durch den Unfall kam es zwischenzeitlich zu einer Vollsperrung der BAB in Fahrtrichtung Cuxhaven. Die Polizei hat die Ursachenermittlung eingeleitet. An dem Einsatz waren 26 Einsatzkräfte beteiligt.

