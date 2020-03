Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch - nichts gestohlen

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Arztpraxis kam es in der Zeit von Samstag, 21.03.2020, bis Montag, 23.03.2020. Der oder die Einbrecher drangen über ein Kellerfenster in das Haus in der Basler Straße und gelangten so in die als Therapieräume genutzte Souterrainwohnung. Von dort aus versuchten die Täter, eine Wohnungstüre aufzubrechen. Das gelang nicht. Ohne etwas gestohlen zu haben, verließen sie das Gebäude wieder. Am Kellerfenster und an der Wohnungstüre entstand Sachschaden.

