POL-DEL: Polizei Nordenham: Einbrüche; Verkehrsunfallfluchten; Mann bricht PKW auf, schläft darin ein und leistet Widerstand.

Einbrüche in Mehrzweckhaus vom Friedhof und in einen naheliegenden Imbiss 20.02.2020, 17:30 Uhr bis 21.02.2020, 06:00 Uhr Nordenham, Bauernweg und Atenser Allee

In der Nacht vom 20.02.2020 auf den 21.02.2020 ist es zu zwei Einbrüchen in unmittelbarer Nähe zum Friedhof Atens im Bauernweg gekommen. Im Zeitraum zw. 17:30 Uhr (20.02.2020) und 06:00 Uhr (21.02.2020) schlug die bislang unbekannte Täterschaft ein Loch in eine Fensterscheibe des Mehrzweckhauses auf dem Friedhofsgelände. Das Fenster konnte so geöffnet werden. Im Inneren des Gebäudes wurden diverse Spinde durch die Täterschaft durchsucht und letztendlich aus diesen Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

In unmittelbare Nähe zum Friedhof kam es zu einem weiteren versuchten Einbruchdiebstahl in einen Imbiss in der Atenser Allee. Der Imbiss wurde am 20.02.2020, gegen 22:30 Uhr, durch die Angestellten verlassen. Im rückwärtigen Bereich wurde unter Gewaltanwendung eine Tür geöffnet. Im Inneren versuchte die Täterschaft erfolglos einen Spielautomaten zu öffnen. Ohne Diebesgut verließen die Täter anschließend die Örtlichkeit.

In beiden Fällen stehen die Schadenshöhen noch nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht 20.02.2020, 20:30 Uhr bis 20:50 Uhr Nordenham, Atenser Allee, Verbrauchermarkt, Parkplatz

Am 20.02.2020, im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 20:50 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Atenser Allee zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein ordnungsgemäß geparkter BMW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung an dem Unfall zu erkennen zu geben. Der Unfallschaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht 21.02.2020, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Butjadingen, Haupttsraße, OT Stollhamm

Am 21.02.2020, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, ist es in Butjadingen in der Hauptstraße, OT Stollhamm zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein ordnungsgemäß geparkter Ford wurde vermutlich beim Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung an dem Unfall kenntlich zu machen. Der Unfallschaden wird auf ca. 900 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Alkoholisierte Person bricht Pkw auf und schläft darin ein 22.02.2020, 01:10 Uhr Nordenham, Deichgräfenstraße, Parkplatz

Am 22.02.2020, gegen 01:10 Uhr, wird der hiesigen Dienststelle ein Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe auf einem Parkplatz in der Deichgräfenstraße gemeldet. Auf der Rücksitzbank solle eine Person schlafen. Durch die eingesetzten Beamten kann eine augenscheinlich alkoholisierte Person auf der Rücksitzbank schlafend festgestellt werden. Die Person verschaffte sich mittels Einschlagen der Pkw-Scheibe unbefugt Zutritt zu dem Pkw und schlief anschließend auf der Rücksitzbank ein. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung bzw. weiterführenden polizeilichen Maßnahmen leistet die Person Widerstand und versucht die Beamten zu treten. Die Beamten bleiben unverletzt. Die Atemalkoholkonzentration des 22 Jahre alten Mannes aus Nordenham beträgt 1, 3 Promille. Daher wird ihm eine Blutprobe entnommen und er wird anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Der eigentliche Grund für das Eindringen in den PKW muss abschließend noch geklärt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Eigentümer des PKW können ermittelt werden und den PKW eigenständig sichern.

