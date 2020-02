Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in Wohnhaus; Verkehrsunfallfluchten mit Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hatten - ED in Wohnhaus - Im Zeitraum vom 19.02. bis 21.02.2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Aufbrechen der Dielentür Zugang zu einem unbewohnten Bauernhaus. Aus dem Haus entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Wardenburg -Verkehrsunfallflucht- Am 21.02.2020 gegen 13:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der LzO in Wardenburg, Oldenburger Straße, geparkter Pkw Mercedes im hinteren linken Bereich beschädigt. Es entstand ca. 1000 Euro Sachschaden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wardenburg unter Tel.: 04407-9230 in Verbindung zu setzen.

Ganderkesee - Verkehrsunfallflucht- Am 21.02.2020 zwischen 07:45 und 14:45 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Kindergartens am Habbrügger Weg in Ganderkesee geparkter Pkw VW Golf durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im hinteren linken Bereich beschädigt. Es entstand ca. 1500 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-94460 in Verbindung zu setzen.

