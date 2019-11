Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Erdgeschosswohnung im Rabenberg - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenbergstraße 03.11.19, 08.00-19.00 Uhr

Im Laufe des Sonntags wurde im Stadtteil Rabenberg in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Bislang steht nicht fest, ob die Täter auch Beute machten. Vermutlich nutzten die Täter die früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke aus, so ein Beamter. Den Ermittlungen zufolge wurde ein Fenster der Wohnung in der Rabenbergstraße gewaltsam aufgebrochen. Die Bewohner hatten schon morgens ihre Wohnung verlassen und waren gegen 19 Uhr wieder zurückgekehrt. Offenbar waren die Täter auf der Suche nach Bargeld, Schmuck oder Wertsachen, als sie Schränke und Kommoden öffneten. Bislang liegen keine Hinweise auf die Einbrecher vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 053614-46460 in Verbindung.

