POL-RZ: Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

23. September 2019 | Kreis Stormarn - 21./22.09.2019 Glinde

In der Zeit von Samstag, den 21.09.2019, 21:00 Uhr bis Sonntag, den 22.09.2019, 11:30 Uhr wurde in Glinde ein grauer Jeep Grand Cherokee entwendet.

Das Fahrzeug stand auf der Auffahrt eines Privatgrundstückes in der Straße "Auf dem Brink". Die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch alle im Besitz des Halters. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt.

Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 35.000, - Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist in Glinde, in der Straße Auf dem Brink im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

