Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz nach Brand in Firma

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.03.20, gegen 12.40 Uhr, wurde ein Brand in einem Maschinenbaubetrieb in Hauingen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es beim Betrieb einer Spritz-/Lackiermaschine zu einem technischen Defekt oder Fehler in der Filteranlage. Hierdurch geriet der Filter selbst in Brand, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Durch eigene Feuerlöscher konnte der Brand eingedämmt und letztlich durch die Feuerwehr komplett gelöscht werden. Vier Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Der Schaden an der Maschine wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften am Brandort.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell