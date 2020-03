Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tegernau/Kleines Wiesental: Unfallflucht - Radfahrer stürzt nach Streifvorgang mit Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Erhebliche Verletzungen zog sich ein 69-jähriger Rennradfahrer am Dienstag, 24.03.20, gegen 13 Uhr, auf der L140 zwischen Tegernau und Wies zu. Nach seinen Angaben kam ihm in einer Linkskurve im Bereich der Abzweigung nach Sallneck ein heller Kleinwagen auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Hierbei kam es zum Streifvorgang mit dem Außenspiegel, wodurch der Radfahrer stürzte. Der Radfahrer gab sich hiernach zunächst selbst in ärztliche Behandlung, wo Frakturen an Hand und Schlüsselbein festgestellt wurden. Der helle Kleinwagen entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstellte. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise auf den Verursacher geben können.

