Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Brand eines Containers

Über Notruf wurde am frühen Donnerstagmorgen ein brennender Container in Tauberbischofsheim gemeldet. Gegen 1.30 Uhr konnten Anwohner den Brand in einem Bauschuttcontainer im Schirrmannweg wahrnehmen und verständigten die Feuerwehr. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Tauberbischofsheim schnell gelöscht. Ersten Erkenntnissen nach, haben sich Bauabfällen in dem Container befunden. Bei dem Brand entstand kein Sach - oder Personenschaden. Die Brandursache ist noch unklar.

Lauda-Königshofen: Fahren unter Drogen

Bei einer Verkehrskontrolle in Lauda fiel am Mittwochabend ein junger VW-Fahrer durch sein Verhalten auf. Bei dem, in der Bahnhofstraße kontrollierten, 18-Jährigen stellten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste sein Fahrzeug stehenlassen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell