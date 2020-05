POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2020 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2020

Heilbronn: Zwei Fahrzeuge sichergestellt

Bei einer Kontrollaktion in der Heilbronner Innenstadt durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden am Mittwoch, zwischen 16 Uhr und 23:30 Uhr, insgesamt 13 Fahrzeuge einer intensiven Kontrolle unterzogen. Zwei Pkw wurden sichergestellt. Aufgrund derer Mängel, werden diese im Laufe des Donnerstags einer Untersuchungsstelle vorgeführt. Bei diesen Pkw besteht der Verdacht, dass aufgund von Veränderungen am Fahrzeug die Umwelt wesentlich beeinträchtigt wird. Auch bei einem kontrollierten Motorrad war dies der Fall. Zudem müssen zwei weitere Autofahrer mit Anzeigen rechnen, da die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeug aufgrund von Mängeln ebenfalls erloschen ist.

Heilbronn: Betrugsversuch, Mischung von Enkeltrick und falscher Polizeibeamter

Mit einer Mischung von Enkeltrickbetrug und der Masche "Falscher Polizeibeamter" versuchten Unbekannte am Mittwoch ein Ehepaar in Heilbronn-Neckargartach zu betrügen. Zunächst rief zwischen 13 und 14 Uhr eine Frau bei dem Ehepaar an. Diese gab sich als Bekannte aus. Sie gab vor beim Notar in Heilbronn zu sitzen und für den Kauf einer Dreizimmerwohnung 55.000 Euro zu benötigen. Sie telefonierte gute zehn Minuten mit der Frau des Ehepaars und wollte gegen 15.30 Uhr mit den Unterlagen vorbeikommen. Kurze Zeit später rief ein Mann bei der Familie an. Er gab sich als Beamter des LKA Abt. 31 aus. Dieser warnte das Paar vor Betrügern und erzählte von einem verhafteten Bankangestellten. Er warnte davor Personen ins Haus zu lassen und bezeichnete die erste Anruferin als Betrügerin. Der Unbekannte kündigte an, dass zwei zivile Beamte bei dem Paar vorbeikommen würden. Es folgten weitere Fragen nach Vermögenswerten. Bei diesem Gespräch versuchte der Betrüger vermehrt Druck aufzubauen. Glücklicherweise erkannte der 84-Jährige die Betrugsabsicht und wendete sich an die Polizei und an eine ihm vertraute Person. So kam es zu keinem schädigenden Ereignis.

Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

+++Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. +++Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. +++Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. +++Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. +++Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. +++Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

