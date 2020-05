Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Unfallverursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Am Mittwochnachmittag verursachte eine unbekannte Person einen Verkehrsunfall in Igersheim. Eine 64-Jährigen Frau parkte ihren Nissan im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Bank in der Goldbachstraße. Der bisher unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der Frau und flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Zeugen, die in diesem Zeitraum den Verkehrsunfall beobachtet oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Beim Einfahren auf die Landstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Opel- Fahrer die Hangstraße und bog nach links auf die Landstraße 2248 ein. Hierbei übersah er vermutlich den von rechts herannahenden VW eines 36-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten daraufhin zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß keiner der beiden Fahrer verletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell