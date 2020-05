Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Zeuge gesucht!

Bereits am Dienstag, 18.02.2020, belästigte ein bislang unbekannter Mann eine Frau mit ihrem Hund in Neuenstein. Der Sachverhalt wurde erst über zwei Monate später bekannt, da sich die Frau erst jetzt ihrem Partner und der Polizei offenbarte. Am Tattag, gegen 18:00 Uhr, lief die 32-jährige Frau mit ihrem Hund entlang des Fußweges neben den Bahngleisen zwischen der Hallerstraße und der Schwabstraße. Auf der Höhe der Brücke über der Landstraße 1051 wurde sie von dem Unbekannten sexuell belästigt. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge kam ihr zu Hilfe. In der Folge gingen sämtliche Beteiligten von der Örtlichkeit weg. Der Täter wurde wie folgt beschreiben:

- männlich - circa 25 Jahre alt - dünne Statur - kurze hoch gegelte Haare - bekleidet mit einer beigefarbenen Arbeitshose mit seitlichen Taschen, einer schwarzen hüftkurzen Winterjacke mit Kapuze, welche ein Fellbesatz hatte - schwarzer Schaal

Die Polizei sucht nun dringend den zu Hilfe eilenden Mann und bittet diesen sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Zudem werden auch weitere Zeugen des Geschehens gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise gehen an das Kriminalkommissariat Künzelsau, Telefon 07940 9400, oder die Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444.

