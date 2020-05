Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckargerach: 17-Jähriger bespuckt Polizeibeamten

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstagmorgen in Neckargerach, griff ein 17-Jähriger im Verlaufe der Durchsuchungsmaßnahmen die beteiligten Polizeibeamten unvermittelt an und trat nach ihnen. Nachdem er anschließend zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte, beleidigte er die Polizistinnen und Polizisten mit übelsten Schimpfwörtern und spuckte einem der Beamten ins Gesicht. Die Mutter und der Bruder des Beschuldigten versuchten im Anschluss ihr Familienmitglied zu beruhigen. Dies hielt diesen jedoch nicht davon ab, weitere Schimpfwörter in Richtung der Einsatzkräfte loszuwerden. Nun muss der polizeibekannte Jugendliche mit Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Walldürn: Handtasche aus Pkw gestohlen

Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung haben auch Tücken. Dies musste ein Ehepaar am Dienstagabend im Walldürner Bettendorfring, am Parkplatz gegenüber der Vorstadtstraße, schmerzlich erfahren. Beim Verlassen des Autos, gegen 17 Uhr, verwechselte der Besitzer möglicherweise den Schließknopf des Wagens und öffnete versehentlich den Kofferraum. Bei der Rückkehr des Paares zum Auto, gegen 18 Uhr, wurde festgestellt, dass aus dem offenen Kofferraum eine weinrote Tasche entwendet worden war. Neben einer dreistelligen Summe an Bargeld befanden sich noch diverse Bankkarten und weitere Dokumente in dieser Tasche. Zeugen, die im dortigen Bereich am Dienstagabend verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Hardheim, Telefon 06283 50540, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell