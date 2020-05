POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckarsulm-Obereisesheim: Zwei Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch zwei Autos in Neckarsulm-Obereisesheim aufgebrochen und Geldbeutel daraus gestohlen. Ein Fiat wurde am Dienstag gegen 18 Uhr von seinem Besitzer in einer Hofeinfahrt in der Keidäckerstraße geparkt. Am Mittwoch um 8 Uhr bemerkte der Eigentümer, dass das Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen war und der Geldbeutel aus dem Innenraum gestohlen wurde. Im Geldbeutel befanden sich der Ausweis, Bargeld und mehrere Karten. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Ebenfalls das Fenster der Beifahrerseite schlugen Täter bei dem Auto eines 42-Jährigen ein, das in einer Hofeinfahrt in der Heinestraße abgestellt war. Auch hier wurde der Geldbeutel geklaut, der in der Mittelkonsole abgelegt war. Ob es sich bei beiden Einbrüchen um die gleichen Täter handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch in der Kleidäckerstraße oder Heinestraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

