POL-OH: Lack von Renault Clio zerkratzt - Fahrer mit Alkohol unterwegs: Unfallstelle gesucht - Unfall im Einmündungsbereich

Lack von Renault Clio zerkratzt

HAUNETAL. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (31.12.) und Mittwochnachmittag (01.01.) zerkratzten Unbekannte nahezu rundum den Lack eines grauen Renault Clio. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Straße "Im alten Turm" im Haunetaler Ortsteil Wehrda abgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Fahrer mit Alkohol unterwegs: Unfallstelle gesucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstagabend (02.01.), gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Mann aus Schlitz mit seinem Skoda Fabia eine bislang unbekannte Strecke. Innerhalb von Bad Hersfeld wurde ein Zeuge auf die unsichere Fahrweise des Skoda-Fahrers aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Zuge der Anhaltekontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrer nicht nur Alkoholeinfluss, sondern auch Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist derzeit nicht auszuschließen, dass der Fahrer an einer bislang unbekannten Örtlichkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einer Schutzplanke oder Ähnlichem kollidierte und sich ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 4.000 Euro.

Unfall im Einmündungsbereich

Bad Hersfeld - Am Donnerstagnachmittag (02.01.), gegen 15:55 Uhr, befuhr eine 31-Jährige PKW-Fahrerin die Nachtigallenstraße aus Richtung Eichhofstraße kommend und ordnete sich auf der Abbiegespur zur Straße "Am Kurpark" ein, um in diese Straße einzubiegen. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße "Am Kurpark" und wollte in die Nachtigallenstraße einbiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah der Fahrer die Pkw-Fahrerin, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt rund 4.500 Euro.

