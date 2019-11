Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gymnasium - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntagabend, 24.11.19, 20 Uhr, und Montagmorgen wurde in das Hebelgymnasium in der Baumgartner Straße eingebrochen. Im Gebäude wurden mehrere Türen zu Büros aufgebrochen. Hier entwendete der oder die Täter Bargeld. Es dürfte Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden sein. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Schule aufgefallen waren.

