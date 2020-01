Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Möbelhaus - Mann geschlagen und Jacke entrissen

Fulda (ots)

Einbruch in Möbelhaus

HÜNFELD. In der Zeit von Dienstagnachmittag (31.12.) bis Donnerstagmorgen (02.01.) drangen Unbekannte gewaltsam über eine Zugangstür in ein Möbelhaus in der Industriestraße ein. Dabei entwendeten die Täter eine noch unbekannte Anzahl an Mobiliar und Teppichen. Darüber hinaus scheiterten die Unbekannten bei ihrem Versuch, die Tür einer angrenzenden Lagerhalle aufzuhebeln. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport ein geräumiges Fahrzeug.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mann geschlagen und Jacke entrissen

FULDA. Nach Ladenschluss überfiel ein unbekannter Mann am Donnerstagabend (02.01.), gegen 19:15 Uhr, einen Mitarbeiter eines Getränkemarkts in der Leipziger Straße kurz nach Verlassen der Geschäftsräumlichkeiten. Dabei führte der Täter ein Messer bei sich und schlug dem Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Im weiteren Verlauf entriss der Täter nach einem kurzen Gerangel die schwarze mitgeführte Stoffjacke im Wert von rund 90 Euro und flüchtete unerkannt.

Laut Zeugenangaben ist der Tatverdächtigen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und hat eine sportliche Figur. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über seinen Kopf gezogen. Darunter trug er eine Basecap.

Der Geschädigte zog sich bei der Tat leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell