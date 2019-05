Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg/ Drogen- und Jugendschutzkontrollen an der Berufsbildenden Schule in Westerburg

Westerburg (ots)

Polizei- und Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Westerburg und der Kriminalinspektion Montabaur führten am Montag, den 20.05.2019 an der Berufsbildenden Schule in Westerburg und Umgebung zivile Drogen- und Jugendschutzkontrollen durch. Zeitgleich wurde bei einem 16-Jährigen Schüler der Berufsbildenden Schule eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Bei der Durchsuchung konnten Betäubungsmittelutensilien und Einheiten von Ecstasy aufgefunden und sichergestellt werden. Insgesamt wurden 31 Schüler- und Schülerinnen einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten keine Betäubungsmittel aufgefunden oder sonstiges Fehlverhalten festgestellt werden. Im Rahmen der Personenkontrollen wurde mit den Jugendlichen das Gespräch gesucht, um auf die Gefahren des Betäubungsmittelkonsums aufmerksam zu machen. Die Polizeiinspektion Westerburg plant weitere Drogen- und Jugendschutzkontrollen an den Schulen in Westerburg und Umgebung.

Die Polizei Rheinland-Pfalz bietet Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen in Schulen an. Ansprechpartner hierzu finden sie bei ihrer örtlichen Polizeidienstelle.

Weitere Informationen zum Thema "Sucht - Drogen" erhalten sie hier:

https://www.polizei-beratung.de

Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Hergenrother Straße 2a 56457 Westerburg

Suchtberatung Tel. 02663 / 9430-30 Tel. 02663 / 9430-32

Drogenberatung Tel. 02663 / 9430-26 Glücksspielberatung Tel. 02663 / 9430-26

Prävention Tel. 02663 / 9430-31

Drogenberatung in Montabaur Tel. 02602 / 10698-40 Bahnhofstraße 69 56410 Montabaur

