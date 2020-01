Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Auto gestohlen und verunfallt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld - Zwischen Freitag (20.12.19) und Donnerstag (02.01.) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Am Giegenberg" ein. Die Täter hebelten eine Außentür auf, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck unbekannten Werts. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Auto gestohlen und verunfallt

Hohenroda - Am Donnerstag (02.01.), gegen 23.30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Schlossstraße im Ortsteil Oberbreitzbach einen weißen Mazda 3 mit Garmisch-Partenkirchener Kennzeichen (GAP). Das Auto, welches die Täter auf unbekannte Weise öffneten und starteten, war vor einem Wohnhaus abgestellt. Sie flüchteten mit dem Fahrzeug über die Landstraße 3173 in Richtung Mansbach. Kurz vor der Ortschaft Mansbach kam das Auto aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer flüchtete danach vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Zeugen, die auffällige Personen in der Schlossstraße und Umgebung oder am Unfallort gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell