Bebra - Am Donnerstag (02.01.), gegen 19.00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra die Hersfelder Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bebra-Breitenbach, als dort ein Fuchs von rechts nach links über die Fahrbahn lief. Der Fahrer erschreckte sich nach eigenen Angaben so sehr, dass er das Steuer nach rechts riss und mit der rechten Seite die dortige Schutzplanke streifte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Bebra- Ein Nenterhäuser Pkw-Fahrer parkte sein Fahrzeug, einen Daimler CLK in der Farbe schwarz, am Donnerstagmittag (02.01.), gegen 14.10 Uhr, auf dem Parkplatz in der Marie-Juchacz-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beule an der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623/937-0.

