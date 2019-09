Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ford schleudert in den Straßengraben

Preußisch Oldendorf (ots)

Auf der Bünder Straße (L 557) in Bad Holzhausen hat am Montagabend eine 22-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf die Kontrolle über ihren Ford verloren und ist in Höhe des Kurparks von der Straße abgekommen.

Die junge Frau war gegen 20.10 Uhr mit ihrem Kleinwagen aus Richtung Bünde kommend unterwegs, als sie laut Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Straße Ausgangs einer Kurve mit ihrem Pkw in den Graben rutschte. Der Wagen schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam dort schwer beschädigt zum Stehen. Zudem wurde ein Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und erhebliche Menge an Erdreich auf der Straße verteilt. Die 22-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke. Nach einer Säuberung der Straße wurde der Ford abgeschleppt.

