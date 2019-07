Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Versuchter schwerer Diebstahl eines Zweirads

Kirchen (ots)

Am 07.07.2019, gegen 03:15 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass er soeben zwei mit Sturmhauben maskierte Personen dabei beobachtet habe, wie diese versuchten, einen in der Bahnhofstraße stehenden Roller zu knacken und zu entwenden. Der Zeuge gab an, er sei dazwischen gegangen und habe beide Täter in die Flucht schlagen können. Die beiden männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Circa 170 cm groß, kräftig, durchtrainiert, schwarze Jacke mit Patches auf der linken Brust, schwarze Jeans, schwarze Sturmhaube, weiße Schuhe.

2. Person: Circa 185 cm groß, schlank, schwarze Jacke, schwarze Jeans, schwarze Sturmhaube, weiß-rote Schuhe.

Beide Täter sprachen eine dem Zeugen unbekannte ausländische Sprache.

Der Zeuge blieb erfreulicherweise unverletzt.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten schweren Diebstahl, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

