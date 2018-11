POL-HA: Brand eines Großmülleimers neben Schulgelände

Hagen (ots) - Samstagabend, 22:20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Schule an der Eickertstraße gerufen, weil ein Großmülleimer aus Kunststoff in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte den Brand, so dass für das Schulgebäude zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestand. Hinweise auf die Verursacher ergaben sich vor Ort nicht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Mithilfe unter 02331 986 2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell