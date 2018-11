POL-HA: Auseinandersetzung unter Jugendlichen - 16-Jähriger erleidet drei Stichverletzungen

Hagen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen

Am Freitag kam es um 19.58 Uhr auf dem Berliner Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung erlitt ein 16-Jähriger Stichverletzungen am Hals und im Rückenbereich. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Der 16-Jährige wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Er konnte die Klinik am Samstag wieder verlassen. Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern konnten drei Personen noch am Freitagabend in der Grabenstraße festgenommen werden. Unter ihnen befand sich ein 18-jähriger Tatverdächtiger, der die Stichverletzungen mit einem Messer verursacht haben soll. Die Tatverdächtigen wurden am Samstag im Anschluss an ihre Vernehmungen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der zur Bearbeitung des Falls eingesetzten Mordkommission dauern an. Es wird darum gebeten, bis Montag von weiteren Presseanfragen abzusehen.

