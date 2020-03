Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Ennepetaler verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei durch einen Passanten informiert, dass auf der B483 ein augenscheinlich verunfallter VW Lupo steht. Das Fahrzeug konnte in Höhe der Holthauser Talstraße verunfallt festgestellt werden. Augenscheinlich geriet der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Zaun und kollidierte mit einem Baum. Ein Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Auf der Heilenbecker Straße konnte schließlich in Höhe der Einmündung Lienenkamp ein 27-jähriger Ennepetaler angetroffen werden, der als Halter des Fahrzeugs identifiziert werden konnte. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, sein Führerschein wurde sichergestellt.

