Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau/A6: Auffahrunfall mit fünf LKW - Autobahn gesperrt

Aufgrund eines Auffahrunfalls von fünf Lastwagen wurde die A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau am Donnerstag für etwa fünfeinhalb Stunden voll gesperrt. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah ein 47-Jähriger, die vor ihm auf dem rechten Fahrtstreifen verkehrsbedingt haltenden LKW und fuhr mit seinem Sattelzug auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall schob der Lastwagen des 47-Jährigen insgesamt vier weitere LKW ineinander, wovon zwei Sattelzüge und drei Auflieger komplett zerstört wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 450.000 Euro. Der 47-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Ebenfalls leicht verletzt wurden die 39 und 40 Jahre alten Insassen des LKW auf den er aufgefahren ist. Da die beiden Männer durch den Unfall in ihrem Führerhaus eingeklemmt waren, mussten sie von der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für den Transport wurde unter anderem ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Von den Fahrern der weiteren Sattelzüge verletzte sich glücklicherweise niemand. Durch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kam es bis gegen 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Unmittelbar nach dem Unfall war die Autobahn in Richtung Nürnberg sogar für mehrere Stunden gesperrt.

Bad Wimpfen: Diebstahl auf einer Baustelle

Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag mehrere Maschinen und Werkzeuge von einer Baustelle in Bad Wimpfen. Als die Bauarbeiter in der Rappenauer Straße zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr Mittagspause machten, verschafften sich die Täter Zugang zu der Baustelle und entwendeten die Beute von einem zentralen Lagerplatz. Zeugen, die in der Nähe der Rappenauer Straße etwas Verdächtiges gesehen haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 933413, zu melden.

Eppingen: Scheiben an Bahnhof und Auto eingeworfen

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag mit Steinen zwei Fenster des Eppinger Bahnhofsgebäudes und die Scheibe eines in der Nähe geparkten Fahrzeugs eingeworfen. Das Auto wurde durch die unbekannten Personen geöffnet und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Eppingen: Unfall zwischen Motorrad und Auto

An der Einmündung des Berliner Ring in die Waldstraße in Eppingen kollidierten am Mittwochnachmittag ein Passat und eine Harley. Der 21-jährige Passat-Fahrer befuhr die Waldstraße vom Waldstadion aus kommend und bog an der Einmündung nach links in den Berliner Ring ab. Der 29-Jährige Harley-Fahrer befuhr die Waldstraße in entgegengesetzter Richtung und verließ die abknickende Vorfahrtsstraße, um auf der Waldstraße zu bleiben. Im Einmündungsbereich kollidierte das Motorrad mit dem Auto. Hierbei verletzte sich der Motorrad-Fahrer leicht. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.

Heilbronn-Böckingen: Verfolgungsfahrt

Am Donnerstagmittag kam es in Heilbronn-Böckingen zu einer Verfolgungsfahrt. Der 20-jährige Fahrer des Mercedes-Benz überholte mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 12:00 Uhr auf der Bundestraße 39 kurz vor der Frankenbacher Ebene einen zivilen Streifenwagen der Polizei im Überholverbot und kurz darauf ein weiteres Auto. Der Mercedes-Lenker fuhr weiter über die Heidelberger Straße in Richtung Heilbronn. Als die Polizeibeamten ihn an einer roten Ampel in der Heidelberger Straße kontrollieren wollten, beschleunigte der junge Mann seine E-Klasse und flüchtete. In der Folge kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit mehreren Polizeifahrzeugen. Hierbei fuhr der 20-Jährige innerorts stellenweise bis zu 100 km/h und missachtete das Rotlicht einer Ampel. Ein Ende fand die Fahrt dann nach mehreren riskanten und gefährlichen Fahrmanövern des Fahrers in der Achtungstraße in einem Hinterhof. Hier wurde der 20-jährige Fahrer festgenommen. Sein Beifahrer flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Warum der Fahrer geflüchtet ist, steht noch nicht fest. Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet oder geschädigt wurden oder verdächtige Wahrnehmung gemacht habe, werden darum gebeten, sich beim Polizei Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 20406225, zu melden.

