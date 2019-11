Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb

Iserlohn (ots)

Ein 24-jähriger Hemeraner versuchte am Donnerstag gegen 15.50 Uhr, in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring Tabakblättchen zu stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Mann, wie er die zwei Päckchen in seine Jackentasche steckte und den Laden verlassen wollte. Als ihn der Mitarbeiter ansprach, wollte der Erwischte weder die Ware herausgeben, noch sich ausweisen. Die Polizei nahm die Anzeige wegen Diebstahls auf.

