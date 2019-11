Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lottoladen

Altena (ots)

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in einen Lottoladen an der Ihmerter Straße im Ortsteil Evingsen eingebrochen. Die Täter zerstörten zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, auf der Rückseite des Gebäudes mit Hilfe eines Baumstamms mehrere Glasbausteine und öffneten gewaltsam ein Fenster. Sie sind scheinbar in das Gebäude eingestiegen, verließen die Geschäftsräume jedoch ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

