Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Besetzung eines Hauses durch mehrere Personen

Erkelenz-Lützerath (ots)

Am 7. Mai 2020, gegen 13.30 Uhr die Polizei darüber informiert, dass sich mehrere Personen unberechtigt in einem Haus an der Straße In Lützerath aufhalten sollen. An der Örtlichkeit stellte sich heraus, dass tatsächlich bisher unbekannte Personen in das Haus eingedrungen waren und Transparente aus den Fenstern gehängt hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens aufgenommen. Diese dauern zurzeit weiter an.

