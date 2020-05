Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwerer Raub in Wohnung

Polizei sucht Zeugen

Wassenberg-Myhl (ots)

Am 6. Mai (Mittwoch), gegen 9.30 Uhr, wurde eine 86-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Klosterstraße Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Eine bislang unbekannte männliche Person klingelte an der Haustür der alten Dame, drängte sie zurück ins Wohnhaus und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Die Seniorin rief laut um Hilfe, woraufhin der Täter in Richtung Erkelenzer Straße flüchtete. Er konnte von der alten Dame als etwa 40-jähriger Deutscher beschrieben werden, der zirka 175 Zentimeter groß und schlank ist und kurze, dunkle Haare hatte. Er wirkte gepflegt und war mit einer blauen Arbeitslatzhose und einem dunklen, kurzärmligen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

