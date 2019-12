Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth - Dienstag, 24.12.2019, 03.15 Uhr

NORTHEIM (hor) - In den frühen Morgenstunden des Heiligen Abend befuhr ein 26-jähriger aus Buxtehude mit seinem Pkw die Straße In der Fluth in Northeim. Ein Zeuge beobachtete wie der 26-jährige "Schlangenlinien" fuhr und sein Fahrzeug augenscheinlich nicht sicher führen konnte. Daher alamierte er die Polizei.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Polizeibeamten den 26-jährigen schlafend in seinem parkenden Pkw antreffen. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,54 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell