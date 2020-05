Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Wie bereits im gestrigen Polizeibericht (Nr. 127) beschrieben, drangen unbekannte Personen in der Nacht zu Mittwoch (6. Mai) in ein Fahrzeug ein, das an der Wassenberger Straße parkte. Nun wurde dort im gleichen Zeitraum ein weiterer Fahrzeugaufbruch gemeldet. In diesem Fall entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen aber nichts.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell