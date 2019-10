Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gütersloh (ots)

Rietberg (TW) - Am Freitag (04.10.2019, 12.13 Uhr) befuhr ein 41-jähriger mit seinem LKW die Straße Am Reiling in Richtung Graswinkel in Mastholte. Der Bielefelder wollte die Straße Graswinkel überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 24-jährigen Opelfahrerin. Die Rietbergerin befuhr die Straße Graswinkel, aus Bokel kommend, in Richtung Mastholte.

Der LKW-Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden von den Rettungskräften vor Ort in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Es Entstand ein Sachschaden von Rund 18.000 Euro.

Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße ´Graswinkel` kurzzeitig gesperrt.

