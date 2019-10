Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl von Fahrzeugteilen hochwertiger Fahrzeuge

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TW) - Mittwochnacht (02.10.2019, 03.15 Uhr - 03.18 Uhr) kam es auf dem Gelände eines Autohauses des Stadtrings Nordhorn zu einem Diebstahl an Kraftfahrzeugen. Von bislang unbekannten Tätern wurden insgesamt sechs Fahrzeugreifen von zwei Fahrzeugen entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi A7 und einen Audi A4. Es entstand eine Schadenssumme von rund 5.000 Euro. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmung gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

