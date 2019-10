Polizei Gütersloh

POL-GT: Junge Männer bereiten Hindernis - Verkehrsunfall, Strafanzeigen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (TW) - Donnerstagnacht (04.10.2019, 01:30 Uhr - 01:50 Uhr) kam es auf der Haller Straße, in Höhe der Falkenstraße und der Straße Tiergarten gleich zu mehreren Straftaten. Ein Zeuge wurde, auf Grund von Lärm, auf Fußgänger aufmerksam und konnte beobachten, wie sich mehrere männliche Personen auf der Haller Straße lautstark unterhielten und randalierten. Vom Fahrbahnrand zogen sie drei Verkehrszeichen aus den entsprechenden Halterungen und warfen eins davon, mit Metallstange, auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zum Unfall. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Nach Zeugenaussagen haben sich die Täter im weiteren Verlauf fußläufig in Richtung Tiergarten entfernt. Vor den vorbeifahrenden Fahrzeugen versteckten sie sich hinter den dort geparkten Autos. In räumlicher und zeitlicher Tatortnähe konnte, durch die eingesetzten Polizeibeamten, eine Personengruppe von fünf Männern festgestellt werden. Im Verlauf der Straße Tiergarten wurden zudem insgesamt fünf geparkte, beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Dort waren Außenspiegel beschädigt und teilweise komplett entfernt worden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um fünf Steinhagener im Alter von 18-20 Jahren. Entsprechende Strafverfahren u.a. wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden eingeleitet.

