Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Fahrer verursacht 1.000 EURO Fremdschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2020 gegen 18:45 Uhr, beschädigte ein 63-jähriger Autofahrer in der Michelfelder Straße beim Rangieren einen geparkten Suzuki. Die von ihm gerufenen Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers fest. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille. Nach zwei Blutentnahmen auf der Dienststelle wurde mit Einverständnis des Beschuldigten der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden an dem fremden Pkw beläuft sich auf rund 1.000 EURO.

