Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1025) Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Schwabach (ots)

Gestern (25.07.2019) versuchten bislang Unbekannte in eine Wohnung im Schwabacher Innenstadtbereich einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter machten sich im Zeitraum zwischen 06:15 Uhr und 17:30 Uhr gewaltsam an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Bachgasse zu schaffen. In die Wohnung einzudringen scheiterte, allerdings verursachten die Täter Sachschaden in geringer Höhe.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Alexandra Federl / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell