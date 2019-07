Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1022) Falschfahrer auf der A 3 tödlich verunglückt

Feucht (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.07.2019) kam es auf der A 3 nahe dem Autobahnkreuz Nürnberg in Fahrtrichtung Regensburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Falschfahrer. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Fahrerin (18) und ein Fahrer (30) beteiligter Fahrzeuge wurden verletzt.

Der Fahrer (30) eines Kastenwagens war gegen 15:15 Uhr auf der A 3 zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Mögeldorf und Autobahnkreuz Nürnberg in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs, als ihm ein Falschfahrer mit seinem Pkw entgegenkam. Es kam zur Kollision und der Kastenwagen schob den Pkw ein ganzes Stück vor sich her. Ein Ford konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und prallte ebenfalls gegen den Pkw des Falschfahrers. Ein nachfolgender Kia fuhr auf den Ford auf.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Unfallbeteiligten an dem verunglückten Unfallverursacher und kurz darauf eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Notarzt und Rettungsdienst verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kastenwagens wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Fahrerin (18) des Kia kam zur Untersuchung in eine Klinik. Der Fahrer des Kia (44) blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht nahm den Unfall auf. Die genauen Umstände wie der Falschfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet sind Gegenstand der Unfallermittlungen. Für Bergungs- und Verkehrsmaßnahme waren die Freiwillige Feuerwehr Schwaig und die Autobahnmeistereien Fischbach, Erlangen und Neumarkt eingesetzt. Die unmittelbar im Stau hinter der Unfallstelle wartenden Fahrzeuge wurden an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ansonsten blieb die A 3 in Fahrrichtung Regensburg für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten für über fünf Stunden gesperrt. / Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell