Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1023) Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum heutigen Freitag (26.07.2019) in einen Getränkemarkt im Nürnberger Osten ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 00:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Regensburger Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und konnten schließlich mit Bargeld in Höhe von über tausend Euro unerkannt entkommen. Unmittelbar nach dem Einbruchalarm eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen - in die auch ein Polizeihubschrauber sowie Polizeisuchhunde involviert waren - führten nicht zur Festnahme Tatverdächtiger.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er trug einen Oberlippenbart sowie ein weißes Baseball-Cap. Bekleidet war er mit einem hellen Oberteil, kurzen Hosen, einem hellen Schal sowie Turnschuhen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell